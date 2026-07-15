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Сводка основных боевых действий 15 июля на Донбассе и в Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российские войска продолжают развивать наступление на Сумском направлении, обходя основные рубежи обороны ВСУ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российские войска продолжают развивать наступление на Сумском направлении, обходя основные рубежи обороны ВСУ.

После занятия Запселья, морпехи армии России не стали атаковать позиции ВСУ через реку Псел, а пошли по ее северному берегу, обходя оборону противника. Этот маневр позволил занять ряд урочищ и подготовиться к штурму Могрицы — села, за которым у ВСУ практически отсутствует сплошная линия обороны вплоть до северо-восточных окраин Сум.

В Донбассе на Краснолиманском направлении армия России ведёт наступление восточнее Щурово. В Красном Лимане продолжается зачистка. На Славянском направлении есть продвижение ВС РФ западнее Малиновки, противник пытается контратаковать у Тихоновки. В районе Марково российские штурмовые группы увеличивают контроль территорий. Константиновское направление: ВС России атакуют в направлении Алексеево-Дружковку, на флангах развивается наступление в направлении на Николайполье. На Добропольском направлениии идут тяжёлые бои у Белицкого, Светлого, Анновки и Кучерова Яра. Развивается давление на Золотой Колодезь и Рубежное.

В Таврии на Днепропетровском направлениии идут бои в районе Александровки и Добропасового. Есть продвижение от Лесного к Великомихайловке. На Гуляйпольском направлении расширены зоны российского контроля у Малой Токмачки и Даниловки. Бои идут у Любицкого и Новосолошино. Запорожское направление: здесь продолжаются активные боевые действия у восточных окраин Степногорска.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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