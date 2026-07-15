Сводка основных боевых действий 15 июля на Донбассе и в Таврии

В Донбассе на Краснолиманском направлении армия России ведёт наступление восточнее Щурово. В Красном Лимане продолжается зачистка. На Славянском направлении есть продвижение ВС РФ западнее Малиновки, противник пытается контратаковать у Тихоновки. В районе Марково российские штурмовые группы увеличивают контроль территорий. Константиновское направление: ВС России атакуют в направлении Алексеево-Дружковку, на флангах развивается наступление в направлении на Николайполье. На Добропольском направлениии идут тяжёлые бои у Белицкого, Светлого, Анновки и Кучерова Яра. Развивается давление на Золотой Колодезь и Рубежное.