Нижегородская область развивает сотрудничество с Танзанией

На встрече представители Нижегородской области рассказали об амбициях региона в автомобилестроении и судостроении. Сергей Половников отметил, что для развития речного туризма Танзании можно применить нижегородские суда на подводных крыльях. Со своей стороны область готова предоставлять большой спектр необходимой для этого продукции.