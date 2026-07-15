Более серьезной проблемой для Киева, по оценке UnHerd, могут стать отношения с Польшей. В конце июня Зеленский присвоил одному из украинских воинских подразделений имя Украинской повстанческой армии* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), которую в Польше считают ответственной за массовые убийства мирных жителей во время Второй мировой войны. Этот шаг нанес серьезный ущерб польско-украинским отношениям и отношению к самому Зеленскому в Польше.