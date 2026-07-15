СМИ раскрыли, зачем Зеленский снова меняет правительство

По данным немецкой газеты Welt, заявление о необходимости изменить внешнюю политику стало сюрпризом для части украинских дипломатов. Однако осведомленный источник сообщил изданию, что решение назревало давно. По его словам, Зеленский был недоволен работой ряда министров. Еще одной причиной стали обвинения в коррупции в адрес посла Украины в США Ольги Стефанишиной.
Американская делегация в ходе визита в Киев на прошлой неделе дала понять Зеленскому, что подозреваемый в коррупции не может представлять интересы Украины в США. По данным Welt, в ближайшие дни против Стефанишиной может быть возбуждено «дело по подозрению».
Возможной преемницей Стефанишиной на посту посла Украины в Вашингтоне называют Юлию Свириденко. Ее кандидатуру связывают с хорошими контактами в США. По мнению британского издания UnHerd, такой выбор подчеркивает приоритет Зеленского: выстраивание внутренней политики вокруг укрепления стратегических альянсов.
На посту министра экономики Украины Свириденко руководила переговорами по соглашению с США о критически важных минералах. Как отмечает UnHerd, эта сделка в 2025 году помогла сохранить отношения с администрацией Дональда Трампа.
Зеленский также назвал обновление отношений с Венгрией одной из ключевых внешнеполитических задач. Смена венгерского руководства дает Киеву основания надеяться на улучшение связей. При этом украинским властям предстоит урегулировать с правительством Петера Мадьяра разногласия, связанные с правами закарпатских венгров.
Более серьезной проблемой для Киева, по оценке UnHerd, могут стать отношения с Польшей. В конце июня Зеленский присвоил одному из украинских воинских подразделений имя Украинской повстанческой армии* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), которую в Польше считают ответственной за массовые убийства мирных жителей во время Второй мировой войны. Этот шаг нанес серьезный ущерб польско-украинским отношениям и отношению к самому Зеленскому в Польше.
Кадровые изменения в правительстве помогут Зеленскому укрепить свои позиции на Украине. Согласно UnHerd, именно умение добиваться поддержки иностранных союзников остается главным политическим активом Зеленского. И пока Украина критически зависит от внешней поддержки, способность Зеленского оставаться популярным на мировой арене делает его незаменимой фигурой в стране.