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Реагировать молниеносно: Аксенов поставил задачу главам районов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. В Крыму руководители на местах должны молниеносно реагировать на любые проблемные ситуации, связанные с жизнедеятельностью людей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам посещения Красногвардейского и Нижнегорского районов.

Источник: Соцсети главы РК Сергея Аксенова

«Руководители на местах должны выстроить взаимодействие с жителями муниципалитетов таким образом, чтобы реагирование на любую проблемную ситуацию стало молниеносным. Для этого нужно задействовать все резервные виды связи и определить ответственных на местах», — написал Аксенов в своем канале в МАКС.

Глава республики также выразил благодарность крымчанам за понимание и терпение, а также за то, что «в сложившейся непростой обстановке на первый план выходит взаимопомощь, единство и доверие друг к другу».

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.

Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение.

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