Реагировать молниеносно: Аксенов поставил задачу главам районов Крыма

«Руководители на местах должны выстроить взаимодействие с жителями муниципалитетов таким образом, чтобы реагирование на любую проблемную ситуацию стало молниеносным. Для этого нужно задействовать все резервные виды связи и определить ответственных на местах», — написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Глава республики также выразил благодарность крымчанам за понимание и терпение, а также за то, что «в сложившейся непростой обстановке на первый план выходит взаимопомощь, единство и доверие друг к другу».
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение.