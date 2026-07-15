СМИ: ЕС заключил с Украиной соглашение о производстве беспилотников

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС может предложить Украине такие преимущества, как «огромные технологические и промышленные мощности», «безопасные производственные площадки» и места хранения БПЛА. В обмен блок, по словам чиновницы, рассчитывает на «уникальные знания и опыт» Украины в борьбе с беспилотниками.