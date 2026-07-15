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СМИ: ЕС заключил с Украиной соглашение о производстве беспилотников

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду в ходе визита в Киев заявила, что Украина и Европейский союз подписали соглашение о совместном наращивании производства БПЛА.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters напоминает, что ранее Киев подписал ряд подобных соглашений с отдельными странами. Но сегодняшняя сделка стала первым соглашением, направленным на все 27 стран блока и компании по всему Европейскому союзу.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС может предложить Украине такие преимущества, как «огромные технологические и промышленные мощности», «безопасные производственные площадки» и места хранения БПЛА. В обмен блок, по словам чиновницы, рассчитывает на «уникальные знания и опыт» Украины в борьбе с беспилотниками.

Издание Euronews* отмечает, что хранение дронов на заводах будет недолгим из-за быстрого развития технологий. Через два-три месяца собранные беспилотники будут переданы Украине и государствам — членам ЕС, особенно на восточном фланге НАТО.

По данным издания, финансирование будет осуществляться из двух источников ЕС: кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро и из средств (примерно 10 млрд евро), которые доступны в рамках проекта SAFE.

* Доступ к сайтам Euronews на территории РФ ограничен

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