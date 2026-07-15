Спецслужбы ФРГ смогут проникать в жилье и взламывать смартфоны

В МВД уточнили, что новый документ официально закрепляет за спецслужбами право проводить так называемые онлайн-обыски. Речь идет о возможности применять «активные защитные меры» в тот момент, когда обнаруживается угроза. Как отметили в ведомстве, эти изменения направлены прежде всего на борьбу с кибератаками. Если спецслужба уже получила доступ к IT-инфраструктуре злоумышленников, она теперь сможет не просто наблюдать за их действиями, а самостоятельно заблокировать атаку.