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Спецслужбы ФРГ смогут проникать в жилье и взламывать смартфоны

Власти Германии готовят масштабное расширение полномочий для спецслужб. Согласно проекту поправок, опубликованному на сайте МВД страны, силовики могут получить право на тайное проникновение в жилье граждан, взлом компьютеров и смартфонов, а также на вмешательство в передачу данных.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В МВД уточнили, что новый документ официально закрепляет за спецслужбами право проводить так называемые онлайн-обыски. Речь идет о возможности применять «активные защитные меры» в тот момент, когда обнаруживается угроза. Как отметили в ведомстве, эти изменения направлены прежде всего на борьбу с кибератаками. Если спецслужба уже получила доступ к IT-инфраструктуре злоумышленников, она теперь сможет не просто наблюдать за их действиями, а самостоятельно заблокировать атаку.

В МВД объяснили необходимость реформы увеличением числа кибератак, диверсий, шпионажа и прочих угроз безопасности. По мнению чиновников, текущее законодательство не предоставляет спецслужбам инструментов для эффективного ответа на такие угрозы, особенно в цифровой сфере.

Однако, как пишет Junge Freiheit, ознакомившаяся с проектом закона, предлагаемые изменения гораздо масштабнее. Федеральному ведомству по охране Конституции, которое выполняет функции внутренней разведки и контрразведки, могут разрешить не только скрытно получать доступ к компьютерам и смартфонам, но и изменять, удалять или перенаправлять данные.

Кроме того, по данным издания, телекоммуникационные компании и цифровые сервисы обяжут оказывать содействие спецслужбам при проведении таких операций. В отдельных случаях граждан могут не оповещать о том, что их устройства, средства связи или жилье стали объектом оперативных мероприятий. Законопроект также допускает привлечение в качестве конфиденциальных информаторов подростков с 16 лет.

«Проект разрешает доступ к частным IT-системам при соблюдении предварительных условий. Также должно стать возможным тайное проникновение в квартиру», — рассказывает издание.

На данный момент документ проходит стадию межведомственного согласования. После этого его должно одобрить федеральное правительство, а затем законопроект направят на рассмотрение бундестага.