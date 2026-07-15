Спецслужбы ФРГ смогут проникать в жилье и взламывать смартфоны

В МВД уточнили, что новый документ официально закрепляет за спецслужбами право проводить так называемые онлайн-обыски. Речь идет о возможности применять «активные защитные меры» в тот момент, когда обнаруживается угроза. Как отметили в ведомстве, эти изменения направлены прежде всего на борьбу с кибератаками. Если спецслужба уже получила доступ к IT-инфраструктуре злоумышленников, она теперь сможет не просто наблюдать за их действиями, а самостоятельно заблокировать атаку.
В МВД объяснили необходимость реформы увеличением числа кибератак, диверсий, шпионажа и прочих угроз безопасности. По мнению чиновников, текущее законодательство не предоставляет спецслужбам инструментов для эффективного ответа на такие угрозы, особенно в цифровой сфере.
Однако, как пишет Junge Freiheit, ознакомившаяся с проектом закона, предлагаемые изменения гораздо масштабнее. Федеральному ведомству по охране Конституции, которое выполняет функции внутренней разведки и контрразведки, могут разрешить не только скрытно получать доступ к компьютерам и смартфонам, но и изменять, удалять или перенаправлять данные.
Кроме того, по данным издания, телекоммуникационные компании и цифровые сервисы обяжут оказывать содействие спецслужбам при проведении таких операций. В отдельных случаях граждан могут не оповещать о том, что их устройства, средства связи или жилье стали объектом оперативных мероприятий. Законопроект также допускает привлечение в качестве конфиденциальных информаторов подростков с 16 лет.
«Проект разрешает доступ к частным IT-системам при соблюдении предварительных условий. Также должно стать возможным тайное проникновение в квартиру», — рассказывает издание.
На данный момент документ проходит стадию межведомственного согласования. После этого его должно одобрить федеральное правительство, а затем законопроект направят на рассмотрение бундестага.