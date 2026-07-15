По его мнению, ужесточение законодательства против «гибридных» атак и расширение возможностей разведывательных служб стали следствием того, что европейские страны все глубже вовлекаются в конфликт с Москвой.
«В Германии ужесточается законодательство против “гибридных” атак. По этой причине их силовики получают расширенные полномочия. Это стало следствием втягивания Европы и, в частности, ФРГ все глубже в войну против России», — пояснил Рар NEWS.ru.
В Германии подготовили законопроект о расширении полномочий Федерального ведомства по охране Конституции.
Кроме того, спецслужбе хотят предоставить право вмешиваться в передачу данных — прерывать, перенаправлять, изменять или удалять информационные потоки. Операторов связи и поставщиков цифровых услуг могут обязать содействовать таким мероприятиям.
В отдельных случаях граждан разрешат не уведомлять о проведенных в отношении них действиях. По данным немецкой газеты Junge Freiheit, это может затруднить судебное обжалование подобных мер. Законопроект также допускает использование подростков старше 16 лет в качестве информаторов в исключительных случаях.