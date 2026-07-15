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Эксперт объяснил расширение полномочий спецслужб Германии

В Германии предлагают расширить полномочия спецслужб, разрешив им тайные обыски и перехват данных. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru связал инициативу с усилением противостояния Европы и России.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По его мнению, ужесточение законодательства против «гибридных» атак и расширение возможностей разведывательных служб стали следствием того, что европейские страны все глубже вовлекаются в конфликт с Москвой.

«В Германии ужесточается законодательство против “гибридных” атак. По этой причине их силовики получают расширенные полномочия. Это стало следствием втягивания Европы и, в частности, ФРГ все глубже в войну против России», — пояснил Рар NEWS.ru.

В Германии подготовили законопроект о расширении полномочий Федерального ведомства по охране Конституции.

Документ, который сейчас согласовывает правительство, может разрешить сотрудникам внутренней разведки тайно проникать в жилые помещения, получать доступ к компьютерам, серверам и мобильным телефонам.

Кроме того, спецслужбе хотят предоставить право вмешиваться в передачу данных — прерывать, перенаправлять, изменять или удалять информационные потоки. Операторов связи и поставщиков цифровых услуг могут обязать содействовать таким мероприятиям.

В отдельных случаях граждан разрешат не уведомлять о проведенных в отношении них действиях. По данным немецкой газеты Junge Freiheit, это может затруднить судебное обжалование подобных мер. Законопроект также допускает использование подростков старше 16 лет в качестве информаторов в исключительных случаях.