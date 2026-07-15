Эксперт объяснил расширение полномочий спецслужб Германии

В отдельных случаях граждан разрешат не уведомлять о проведенных в отношении них действиях. По данным немецкой газеты Junge Freiheit, это может затруднить судебное обжалование подобных мер. Законопроект также допускает использование подростков старше 16 лет в качестве информаторов в исключительных случаях.