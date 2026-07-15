В Кремле сделали заявление о том, к чему готовит жителей соседняя с Беларусью Литва, передает РИА Новости.
Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на подготовку властями Литвы населения к дальнейшей милитаризации.
— (Заявления Литвы нужны. — Ред.) для того, чтобы продолжить промывание мозгов, и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации, — подчеркнул он.
Песков заметил, что президент Литвы Гитанас Науседа делает свои заявления о якобы планируемых со стороны России атаках на литовскую инфраструктуру именно с этой целью. И рассказал, что для милитаризации литовским властям необходимо создать образ врага на какой-то другой стороне.
— Под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях, — заключил представитель Кремля.
Тем временем соседняя страна ЕС собирается запретить импорт ряда товаров из Беларуси.
Между тем депутат назвал шесть исключительных причин увольнения в Беларуси.