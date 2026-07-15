Кремль сделал заявление о том, к чему готовит жителей соседняя с Беларусью Литва

Песков заметил, что президент Литвы Гитанас Науседа делает свои заявления о якобы планируемых со стороны России атаках на литовскую инфраструктуру именно с этой целью. И рассказал, что для милитаризации литовским властям необходимо создать образ врага на какой-то другой стороне.