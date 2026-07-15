Фон дер Ляйен объявила о партнерстве ЕС и Украины по дронам

«То, что мы подписываем сегодня, — наша собственная сделка по дронам. За последние месяцы Украина заключила подобные соглашения с несколькими странами — от Европы до Ближнего Востока. Это свидетельствует об интересе к боевому опыту Украины. Полученные вами знания о применении беспилотных и противодроновых систем поистине уникальны», — сказала фон дер Ляйен.