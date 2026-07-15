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Фон дер Ляйен объявила о партнерстве ЕС и Украины по дронам

Евросоюз и Украина запустили новое оборонно-промышленное партнерство и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 15 июля в Киеве на церемонии по случаю Дня украинской государственности.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Во время мероприятия президент Украины Владимир Зеленский вручил фон дер Ляйен «Орден Европы». Глава Еврокомиссии заявила, что Украина «во многих отношениях превратилась из потребителя безопасности в ее поставщика для Европы».

«То, что мы подписываем сегодня, — наша собственная сделка по дронам. За последние месяцы Украина заключила подобные соглашения с несколькими странами — от Европы до Ближнего Востока. Это свидетельствует об интересе к боевому опыту Украины. Полученные вами знания о применении беспилотных и противодроновых систем поистине уникальны», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, партнерство должно объединить украинский опыт с промышленными и технологическими возможностями Евросоюза. Стороны рассчитывают развивать совместное производство и наращивать выпуск беспилотных систем.

Россия ребует от западных стран прекратить любую военную поддержку Украины, заявляя, что поставки вооружений затягивают конфликт и не способны изменить его исход.

Ранее Financial Times сообщила, что Украина получила право направить €6 млрд из оборонного кредита Евросоюза на закупку китайских комплектующих для беспилотников. Это стало первым исключением из правил программы, согласно которым оборонная продукция должна приобретаться у производителей из ЕС, одобренных стран-партнеров или на самой Украине. Издание сочло решение свидетельством сохраняющейся зависимости европейского оборонного производства от поставок из Китая.

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