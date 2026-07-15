Фон дер Ляйен объявила о партнерстве ЕС и Украины по дронам

Во время мероприятия президент Украины Владимир Зеленский вручил фон дер Ляйен «Орден Европы». Глава Еврокомиссии заявила, что Украина «во многих отношениях превратилась из потребителя безопасности в ее поставщика для Европы».
«То, что мы подписываем сегодня, — наша собственная сделка по дронам. За последние месяцы Украина заключила подобные соглашения с несколькими странами — от Европы до Ближнего Востока. Это свидетельствует об интересе к боевому опыту Украины. Полученные вами знания о применении беспилотных и противодроновых систем поистине уникальны», — сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, партнерство должно объединить украинский опыт с промышленными и технологическими возможностями Евросоюза. Стороны рассчитывают развивать совместное производство и наращивать выпуск беспилотных систем.
Россия ребует от западных стран прекратить любую военную поддержку Украины, заявляя, что поставки вооружений затягивают конфликт и не способны изменить его исход.
Ранее Financial Times сообщила, что Украина получила право направить €6 млрд из оборонного кредита Евросоюза на закупку китайских комплектующих для беспилотников. Это стало первым исключением из правил программы, согласно которым оборонная продукция должна приобретаться у производителей из ЕС, одобренных стран-партнеров или на самой Украине. Издание сочло решение свидетельством сохраняющейся зависимости европейского оборонного производства от поставок из Китая.