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Захарова: войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что войска «коалиции желающих» на Украине будут рассматриваться как законная военная цель.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Размещение на Украине войск 2-й коалиции желающих неприемлемо, РФ будет рассматривать их как законные военные цели», — сообщила дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон собрал в Париже участников так называемой «коалиции желающих». В этот альянс входят около 35 союзников Украины. Встреча прошла 13 июля, участники договорились провести первые маневры.

Макрон тогда заявил, что европейские миротворцы начнут учения в ближайшие месяцы. Речь идет о силах, которые Запад планирует разместить на Украине в случае заключения мирного соглашения. Тренировки будут проходить в странах, соседствующих с Украиной.

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