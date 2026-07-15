Захарова: войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью

«Размещение на Украине войск 2-й коалиции желающих неприемлемо, РФ будет рассматривать их как законные военные цели», — сообщила дипломат.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон собрал в Париже участников так называемой «коалиции желающих». В этот альянс входят около 35 союзников Украины. Встреча прошла 13 июля, участники договорились провести первые маневры.
Макрон тогда заявил, что европейские миротворцы начнут учения в ближайшие месяцы. Речь идет о силах, которые Запад планирует разместить на Украине в случае заключения мирного соглашения. Тренировки будут проходить в странах, соседствующих с Украиной.