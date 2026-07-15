На Украине заявили о начале выдачи лицензий на ракеты Patriot

По данным Telegram-канала INSIDER UA, американская сторона уже приступила к оформлению необходимых разрешений. Других подробностей, в том числе предполагаемых сроков передачи лицензий и запуска производства, источник не раскрыл.
8 июля президент США Дональд Трамп заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, что Вашингтон предоставит Киеву лицензии и технологии для производства Patriot. При этом глава Белого дома не уточнил, какие именно модификации ракет сможет выпускать Украина и какая часть производства будет локализована в стране.
Позднее Зеленский сообщил, что решение согласовано на политическом уровне. По его словам, техническим специалистам и представителям ведомств еще предстоит проработать условия, необходимые для получения лицензий и начала производства на Украине.
Однако западные аналитики крайне скептически оценивают перспективы скорого запуска подобного предприятия. Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффман в комментарии газете The New York Times (NYT) выразил сомнение, что Украина сможет начать выпуск ракет в ближайший год. Он напомнил, что проект по выпуску ракет Patriot в Германии был объявлен в 2024 году, тогда как первые поставки ожидаются лишь в 2027-м.
Схожей позиции придерживается и агентство Bloomberg, указывая на серьезные производственные барьеры. По оценкам издания, на фактическое создание ракет уйдут годы. Главными препятствиями станут сложность применяемых технологий, критическая зависимость от Соединенных Штатов и тот факт, что ключевые компоненты для ЗРК поставляет строго ограниченное число узкопрофильных компаний.