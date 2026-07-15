На Украине заявили о начале выдачи лицензий на ракеты Patriot

Однако западные аналитики крайне скептически оценивают перспективы скорого запуска подобного предприятия. Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффман в комментарии газете The New York Times (NYT) выразил сомнение, что Украина сможет начать выпуск ракет в ближайший год. Он напомнил, что проект по выпуску ракет Patriot в Германии был объявлен в 2024 году, тогда как первые поставки ожидаются лишь в 2027-м.