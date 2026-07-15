Захарова ответила на предложение Тарасюка переименовать Украину в Русь

«Если “Русь”, значит, он нам подыгрывает. Он решил подыграть России в этой ситуации? Они же отказываются от всего русского. Как же это вдруг они Русью назовутся? Это значит говорить на русском языке. Или они будут искать исторические факты, которые будут говорить, что первоначально не было никакого русского языка?» — поинтересовалась депутат.