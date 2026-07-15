Эвакуировали людей из пятна нефти: Путин наградил двух спасателей из Крыма

Медали присвоены за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в тексте документа.
В частности, награждены спасатель Виталий Кузяков и начальник аварийно-спасательной группы Игорь Цепа — сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».
Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе МЧС Крыма, Кузяков и Цепа в составе десантной группы в сложнейших погодных условиях эвакуировали с нефтяного пятна в акватории Керченского пролива двух членов экипажа танкера «Волгонефть 212». Пострадавших подняли на борт вертолета Ми-8 МЧС России. Операция выполнялась в сложных погодных условиях — ветре до 24 м/с и волнении моря около 7 баллов.
«Десантной группой руководил заместитель начальника по поисково-спасательной работе “Крым-Спаса” Владимир Мельников, который ушел из жизни 24 марта 2026 года. Его профессионализм и опыт позволил провести спасательную операцию на высшем уровне и спасти жизни людей», — подчеркнули в пресс-службе.
Также медалью «За спасение погибавших» награжден Олег Алтунин — командир отделения пожарной части поселка Приморский городского округа Феодосия «Пожарная охрана Крыма».
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.