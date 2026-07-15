Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эвакуировали людей из пятна нефти: Путин наградил двух спасателей из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Трое крымчан отмечены медалями «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Медали присвоены за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в тексте документа.

В частности, награждены спасатель Виталий Кузяков и начальник аварийно-спасательной группы Игорь Цепа — сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».

Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе МЧС Крыма, Кузяков и Цепа в составе десантной группы в сложнейших погодных условиях эвакуировали с нефтяного пятна в акватории Керченского пролива двух членов экипажа танкера «Волгонефть 212». Пострадавших подняли на борт вертолета Ми-8 МЧС России. Операция выполнялась в сложных погодных условиях — ветре до 24 м/с и волнении моря около 7 баллов.

«Десантной группой руководил заместитель начальника по поисково-спасательной работе “Крым-Спаса” Владимир Мельников, который ушел из жизни 24 марта 2026 года. Его профессионализм и опыт позволил провести спасательную операцию на высшем уровне и спасти жизни людей», — подчеркнули в пресс-службе.

Также медалью «За спасение погибавших» награжден Олег Алтунин — командир отделения пожарной части поселка Приморский городского округа Феодосия «Пожарная охрана Крыма».

15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.

Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше