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Ситуация в Крыму может быть спланирована Западом — историк Гаспарян

Историк Гаспарян: ситуация в Крыму — часть плана Лондона.

Источник: Комсомольская правда

Удары ВСУ по полуострову направлены на создание «нужной картинки» для дестабилизации ситуации в стране. Такое мнение высказал первый зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты РФ, историк Армен Гаспарян в эфире радио «Спутник в Крыму». По его словам, участившиеся атаки беспилотников на гражданские объекты полуострова и перебои с электроснабжением — не случайность, а часть стратегии, разработанной на Западе.

Эксперт считает, что Лондон и его союзники стремятся добиться «картинки» хаоса, при этом неважно, кто именно будет ее создавать и организовывать.

«Все. Никаких других целей у этого действия нет и быть не может», — отметил Гаспарян.

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