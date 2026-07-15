Удары ВСУ по полуострову направлены на создание «нужной картинки» для дестабилизации ситуации в стране. Такое мнение высказал первый зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты РФ, историк Армен Гаспарян в эфире радио «Спутник в Крыму». По его словам, участившиеся атаки беспилотников на гражданские объекты полуострова и перебои с электроснабжением — не случайность, а часть стратегии, разработанной на Западе.
Эксперт считает, что Лондон и его союзники стремятся добиться «картинки» хаоса, при этом неважно, кто именно будет ее создавать и организовывать.
«Все. Никаких других целей у этого действия нет и быть не может», — отметил Гаспарян.
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