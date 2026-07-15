Ситуация в Крыму может быть спланирована Западом — историк Гаспарян

Удары ВСУ по полуострову направлены на создание «нужной картинки» для дестабилизации ситуации в стране. Такое мнение высказал первый зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты РФ, историк Армен Гаспарян в эфире радио «Спутник в Крыму». По его словам, участившиеся атаки беспилотников на гражданские объекты полуострова и перебои с электроснабжением — не случайность, а часть стратегии, разработанной на Западе.