Первое удостоверение президента Александру Лукашенко вручили 32 года назад

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фото, на котором запечатлен момент, когда президенту вручают удостоверение.
«Важное событие этого дня. 15 июля 1994 Первому вручили первое удостоверение Президента», — говорится в сообщении.
Тогда на пост главы государства претендовали 6 кандидатов. За Лукашенко проголосовали 80,3% принявших участие в голосовании граждан, напомнил «Пул Первого».
20 июля 1994 года первый президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принес присягу и вступил в должность. Он занял высший государственный пост страны в 39 лет, став одним из самых молодых лидеров государств постсоветского пространства.
За пять дней до этого, 15 июля 1994 года глава ЦИК (тогда его возглавлял Александр Абрамович — Sputnik) вручил президенту удостоверение.
Уникальные исторические «артефакты» о первой президентской электоральной кампании в Беларуси можно увидеть в Музее современной белорусской государственности, там экспонируются, бюллетень для голосования на втором туре, Акт о принесении Присяги президентом в 1994 году. Среди экспонатов есть и удостоверение президента, которое ему было выдано в 2010 году.