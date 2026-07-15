Первое удостоверение президента Александру Лукашенко вручили 32 года назад

Уникальные исторические «артефакты» о первой президентской электоральной кампании в Беларуси можно увидеть в Музее современной белорусской государственности, там экспонируются, бюллетень для голосования на втором туре, Акт о принесении Присяги президентом в 1994 году. Среди экспонатов есть и удостоверение президента, которое ему было выдано в 2010 году.