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Первое удостоверение президента Александру Лукашенко вручили 32 года назад

МИНСК, 15 июл — Sputnik. 32 года назад, 15 июля 1994 года президенту Беларуси Александру Лукашенко было вручено удостоверение, согласно Конституции, его вручил председатель Центральной избирательной комиссии.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фото, на котором запечатлен момент, когда президенту вручают удостоверение.

«Важное событие этого дня. 15 июля 1994 Первому вручили первое удостоверение Президента», — говорится в сообщении.

Тогда на пост главы государства претендовали 6 кандидатов. За Лукашенко проголосовали 80,3% принявших участие в голосовании граждан, напомнил «Пул Первого».

20 июля 1994 года первый президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принес присягу и вступил в должность. Он занял высший государственный пост страны в 39 лет, став одним из самых молодых лидеров государств постсоветского пространства.

За пять дней до этого, 15 июля 1994 года глава ЦИК (тогда его возглавлял Александр Абрамович — Sputnik) вручил президенту удостоверение.

Уникальные исторические «артефакты» о первой президентской электоральной кампании в Беларуси можно увидеть в Музее современной белорусской государственности, там экспонируются, бюллетень для голосования на втором туре, Акт о принесении Присяги президентом в 1994 году. Среди экспонатов есть и удостоверение президента, которое ему было выдано в 2010 году.

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