Вучич отказался подписать декларацию после встречи в Киеве

В то же время Вучич заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и поблагодарил за зеркальную политику Киева. Он также затронул вопрос оказания гуманитарной помощи. «Когда мы говорим об этом, речь идет о поддержке финансового, медицинского и энергетического секторов. И я не совсем доволен всем, что мы сделали до сих пор, потому что есть одна вещь, которую мы обещали, но еще не выполнили, и мы скоро это исправим», — добавил он, также выразив поддержку усилиям Киева по вступлению в Евросоюз.