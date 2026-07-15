Вучич отказался подписать декларацию после встречи в Киеве

Президент Сербии Александр Вучич стал единственным участником саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Киеве, который не подписал итоговую Киевскую декларацию. Об этом сообщает сербская газета Politika.
В документе осуждаются действия России. «Посмотрите на ее текст — вам будет понятнее, и мне не нужно будет ничего дополнительно объяснять», — ответил сербский лидер на вопрос о причинах своего решения.
Документ подписали президенты Украины, Албании, Греции, Молдовы и Румынии, премьер-министры Хорватии и Словении, представители Северной Македонии, Черногории и Болгарии, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В то же время Вучич заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и поблагодарил за зеркальную политику Киева. Он также затронул вопрос оказания гуманитарной помощи. «Когда мы говорим об этом, речь идет о поддержке финансового, медицинского и энергетического секторов. И я не совсем доволен всем, что мы сделали до сих пор, потому что есть одна вещь, которую мы обещали, но еще не выполнили, и мы скоро это исправим», — добавил он, также выразив поддержку усилиям Киева по вступлению в Евросоюз.
Кроме того, президент Сербии обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским транспортный коридор в Армению, Азербайджан и Турцию. «Я думаю, это было бы очень важно, потому что вчера вечером, когда я ехал по украинским железным дорогам, мне пришло много идей о том, как мы можем развиваться и как лучше связать все наши страны. Для этого требуются значительные инвестиции со стороны Сербии, Румынии, Молдовы, Украины, но я верю, что мы можем рассчитывать на это в будущем», — считает Вучич.
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