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Песков назвал «страшилками» заявления Литвы о планах РФ атаковать инфраструктуру стран Прибалтики

По мнению Пескова, порция «страшилок» нужна для «промывания мозгов».

В Кремле назвали свежей порцией «страшилок» заявление литовской разведки о том, что Россия «планирует атаки на инфраструктуру стран Прибалтики и Европы». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это именно свежая порция таких “страшилок” для того, чтобы продолжить промывание мозгов, для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие заявления литовской разведки.

По его словам, «для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях».

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