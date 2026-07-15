Минобороны заявило об ударах по судам с военными грузами в портах Украины

Утром 15 июля Минобороны заявило о поражении в порту Одессы резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, а также инфраструктуры для их разгрузки. В порту также поражены два цеха по производству и сборке беспилотников.