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Минобороны заявило об ударах по судам с военными грузами в портах Украины

Российские военные нанесли удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Российские военные нанесли удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны.

В операции задействовали ударные беспилотники. Они, по утверждению ведомства, поразили сухогруз в порту «Южный», который доставлял военные грузы для ВСУ.

Также в порту «Одесса» были поражены два сухогруза с грузом военного назначения, находившиеся на рейде в ожидании разгрузки.

Утром 15 июля Минобороны заявило о поражении в порту Одессы резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, а также инфраструктуры для их разгрузки. В порту также поражены два цеха по производству и сборке беспилотников.

Кроме того, как утверждает российское военное ведомство, в порту Черноморска были поражены контейнеровоз и сухогруз с грузами для ВСУ, а в порту Днепро-Бугский в Николаевской области — два сухогруза в момент выгрузки.

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