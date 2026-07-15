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США ввели санкции против двух россиян под предлогом борьбы с терроризмом

Под санкции США попали двое предпринимателей и компания из России, им приписывают связи с КСИР. Это произошло на фоне прекращения действия меморандума о взаимопонимании Вашингтона и Тегерана и возобновления взаимных ударов.

Источник: РБК

США внесли двух граждан России и одну российскую компанию в антитеррористический санкционный список за их якобы связь с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщается на сайте американского Минфина.

Согласно релизу, речь идет о предпринимателях Вадиме Дружбине и Марии Селиной, а также об ООО «Авратэк», занимающемся перевозками. Селину США связывают напрямую с КСИР, а Дружбина и «Авратэк» — с внесенным в этот же перечень гражданином Ирана Бехрузом Намази, которому также приписываются связи с корпусом.

Всего в список добавлены четыре физических лица и три организации.

В последние недели возобновились боевые действия между США и Ираном. Американские военные ранее в среду, 15 июля, провели серию ударов по иранской территории, а до того наносили их три ночи подряд. КСИР, в свою очередь, бьет по судам в Ормузском проливе и военным объектам США на Ближнем Востоке.

Менее месяца назад, 18 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Однако два дня назад американский президент Дональд Трамп уведомил конгресс о возобновлении боевых действий, а накануне, 14 июля, замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади заявил, что меморандума больше не существует.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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