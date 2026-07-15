США ввели санкции против двух россиян под предлогом борьбы с терроризмом

Согласно релизу, речь идет о предпринимателях Вадиме Дружбине и Марии Селиной, а также об ООО «Авратэк», занимающемся перевозками. Селину США связывают напрямую с КСИР, а Дружбина и «Авратэк» — с внесенным в этот же перечень гражданином Ирана Бехрузом Намази, которому также приписываются связи с корпусом.
Всего в список добавлены четыре физических лица и три организации.
В последние недели возобновились боевые действия между США и Ираном. Американские военные ранее в среду, 15 июля, провели серию ударов по иранской территории, а до того наносили их три ночи подряд. КСИР, в свою очередь, бьет по судам в Ормузском проливе и военным объектам США на Ближнем Востоке.
Менее месяца назад, 18 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Однако два дня назад американский президент Дональд Трамп уведомил конгресс о возобновлении боевых действий, а накануне, 14 июля, замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади заявил, что меморандума больше не существует.
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