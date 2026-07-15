США ввели санкции против двух россиян под предлогом борьбы с терроризмом

В последние недели возобновились боевые действия между США и Ираном. Американские военные ранее в среду, 15 июля, провели серию ударов по иранской территории, а до того наносили их три ночи подряд. КСИР, в свою очередь, бьет по судам в Ормузском проливе и военным объектам США на Ближнем Востоке.