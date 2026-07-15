Навроцкого допросили по делу о неуплате аренды за люксовые апартаменты

В центре внимания оказался так называемый апартамент Deluxe, которым Навроцкий, по данным СМИ, пользовался во время руководства музеем. Сам президент ранее заявлял, что помещение использовалось для рабочих целей, а проживание было связано с выполнением служебных обязанностей, в том числе во время пандемии.