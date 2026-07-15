Боярский заявил о политическом давлении на Apple

Компания Apple под политическим давлением стала совершать неадекватные действия в ущерб собственным пользователям, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
Депутат сообщил, что пока не планирует переходить на смартфоны с операционной системой на Android. Однако он отметил, что эта платформа более «гибкая» и предоставляет больше контроля пользователю, в отличие от iOS, которую Apple создала как закрытую экосистему.
«Изначально это была их философия, она работала до тех пор, пока они под политическим давлением в ущерб своим пользователям не стали совершать такие неадекватные, на мой взгляд, действия», — сказал Боярский.
В начале июня Apple удалила приложение мессенджера «Макс» из App Store. К концу месяца из магазина также пропали приложения холдинга VK, такие как «Дзен», «VK Видео», «Одноклассники» и др. В Кремле заявили, что удаление приложений VK из российского сегмента App Store ставит вопрос о надежности Apple как поставщика коммерческих услуг.
В Apple объяснили удаления «соблюдением санкций», однако в VK заявили, что компания не находится под ограничениями. В санкционных списках Евросоюза VK появилась лишь 13 июля.
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