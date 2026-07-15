Европа провалила голосование по 21-му пакету санкций против России

Главным камнем преткновения стала необходимость автоматического обновления «ценового потолка» на российскую нефть, который сейчас зафиксирован на отметке 44 доллара за баррель. По действующим правилам, этот лимит должен пересматриваться каждые полгода. Однако из-за войны в Иране мировые котировки резко выросли, что по формуле ЕС требовало пересмотра ограничений в сторону повышения. Чтобы не допустить официального удорожания российской нефти, послы пошли на вынужденную экстренную заморозку действующего лимита.