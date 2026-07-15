Европа провалила голосование по 21-му пакету санкций против России

Послы стран-членов Евросоюза на очередном заседании в Брюсселе провалили согласование 21-го пакета санкций против России, столкнувшись с жестким саботажем со стороны отдельных европейских столиц. Как передает Bloomberg, послам удалось только продлить действующий лимит цен на российскую нефть.
«Сегодня вечером состоялось очередное заседание послов ЕС, на котором председательство представило компромиссные предложения по нерешенным вопросам в 21-м пакете санкций», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов. Источники отмечают, что из-за острых разногласий согласовать документ в очередной раз не удалось, а дальнейшую работу над ним перенесли на 23 июля.
Главным камнем преткновения стала необходимость автоматического обновления «ценового потолка» на российскую нефть, который сейчас зафиксирован на отметке 44 доллара за баррель. По действующим правилам, этот лимит должен пересматриваться каждые полгода. Однако из-за войны в Иране мировые котировки резко выросли, что по формуле ЕС требовало пересмотра ограничений в сторону повышения. Чтобы не допустить официального удорожания российской нефти, послы пошли на вынужденную экстренную заморозку действующего лимита.