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Мерц заявил, что не понимает причин рекордного падения своих рейтингов

Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что его беспокоит низкая поддержка среди граждан и он пытается понять причины падения рейтингов. Заявление главы правительства прозвучало на пресс-конференции в Берлине.

«Меня это беспокоит, и я пытаюсь понять причины этого», — сказал Мерц в ответ на вопрос о недовольстве немцев его работой.

Канцлер также допустил, что если бы выборы в бундестаг прошли сейчас, действующая коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ могла бы не получить большинства голосов. По его словам, такой сценарий его «тяготит». Отвечая на вопрос о допущенных ошибках, Мерц назвал себя «обучающейся системой», которая ежедневно получает новый опыт.

Рейтинг Фридриха Мерца продолжает снижаться на фоне недовольства немцев работой правительства. Ранее Life.ru писал, что по данным опроса INSA канцлера поддерживали лишь 18% граждан, тогда как 74% респондентов оценивали его деятельность отрицательно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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