Мерц заявил, что не понимает причин рекордного падения своих рейтингов

Канцлер также допустил, что если бы выборы в бундестаг прошли сейчас, действующая коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ могла бы не получить большинства голосов. По его словам, такой сценарий его «тяготит». Отвечая на вопрос о допущенных ошибках, Мерц назвал себя «обучающейся системой», которая ежедневно получает новый опыт.