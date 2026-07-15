Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала позором игнорирование Гутерришем атак ВСУ по мирному населению

Захарова заявила, что секретариат ООН не реагирует на данные России об атаках ВСУ по гражданским.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором игнорирование генсеком ООН Антониу Гутерришем атак ВСУ по мирному населению России. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга.

«Хотя бы раз что-то было сказано Гутерришем? Стыд, позор, полная дисфункция», — раскритиковала генсека Захарова.

Представитель МИД заявила, что секретариат ООН не дает реакции на передаваемые РФ данные об атаках киевского режима на мирных граждан. В объединении предпочитают делать вид, что не знают о происходящем. Такая реакция, по словам Захаровой, еще больше расшатывает авторитет ООН.

Ранее дипломат заявила, что ООН и ОБСЕ «мямлят» вместо того, чтобы фиксировать и осуждать террористические удары ВСУ по мирным объектам России. На Западе лишь заявляют об отсутствии проверенных данных об атаках Киева по жилым домам, школам, детским садам и больницам в РФ.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше