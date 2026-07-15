Представитель МИД заявила, что секретариат ООН не дает реакции на передаваемые РФ данные об атаках киевского режима на мирных граждан. В объединении предпочитают делать вид, что не знают о происходящем. Такая реакция, по словам Захаровой, еще больше расшатывает авторитет ООН.