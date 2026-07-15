Захарова назвала позором игнорирование Гутерришем атак ВСУ по мирному населению

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором игнорирование генсеком ООН Антониу Гутерришем атак ВСУ по мирному населению России. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга.
«Хотя бы раз что-то было сказано Гутерришем? Стыд, позор, полная дисфункция», — раскритиковала генсека Захарова.
Представитель МИД заявила, что секретариат ООН не дает реакции на передаваемые РФ данные об атаках киевского режима на мирных граждан. В объединении предпочитают делать вид, что не знают о происходящем. Такая реакция, по словам Захаровой, еще больше расшатывает авторитет ООН.
Ранее дипломат заявила, что ООН и ОБСЕ «мямлят» вместо того, чтобы фиксировать и осуждать террористические удары ВСУ по мирным объектам России. На Западе лишь заявляют об отсутствии проверенных данных об атаках Киева по жилым домам, школам, детским садам и больницам в РФ.