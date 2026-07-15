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Демократы в Сенате США внесли резолюцию с призывом присоединиться к МУС

Конгрессмен от Демократической партии Ильхан Омар внесла резолюцию, призывающую США присоединиться к Международному уголовному суду (МУС). Законопроект появился спустя два дня после того, как в США объявили о кампании по борьбе с МУС.

Конгрессмен от Демократической партии Ильхан Омар внесла резолюцию, призывающую США присоединиться к Международному уголовному суду (МУС). Законопроект появился спустя два дня после того, как в США объявили о кампании по борьбе с МУС.

«Если мы действительно верим в права человека и верховенство права, мы должны укреплять международное правосудие, а не подрывать его. Соединенные Штаты должны подавать пример и показывать, что никто не стоит выше закона».— сказала Ильхан Омар (цитата по The Guardian).

США отозвали подпись под Римским статутом, основным международным договором МУС, в 2002 году. После того как суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, американский президент Дональд Трамп ввел санкции против МУС. 13 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале кампании «по ликвидации угрозы суверенитету США» со стороны суда. Вашингтон пообещал отменять визы его сотрудникам, призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту и «ужесточать контроль» в отношении стран, которые получают американскую помощь и при этом признают полномочия МУС.

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