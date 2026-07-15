Демократы в Сенате США внесли резолюцию с призывом присоединиться к МУС

США отозвали подпись под Римским статутом, основным международным договором МУС, в 2002 году. После того как суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, американский президент Дональд Трамп ввел санкции против МУС. 13 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале кампании «по ликвидации угрозы суверенитету США» со стороны суда. Вашингтон пообещал отменять визы его сотрудникам, призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту и «ужесточать контроль» в отношении стран, которые получают американскую помощь и при этом признают полномочия МУС.