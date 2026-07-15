Нацбанк Украины забраковал новую купюру из-за связанного с Россией шрифта

Национальный банк Украины изменит шрифтовое оформление новой банкноты достоинством 2000 гривен после общественной дискуссии о шрифте, который похож на одну из неофициальных кириллических адаптаций, созданной гражданкой России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В НБУ заявили, что обновят стилистику надписи — изображение букв будет выполнено в соответствии с официальной кириллической версией шрифта Bickham Script без авторских вариаций.
Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что банк считает недопустимыми любые ассоциации дизайна банкноты с работой россиянки, особенно учитывая, что на купюре будет изображен украинский поэт и диссидент Василий Стус.
В НБУ подчеркнули, что банкнота еще не запущена в производство, поэтому изменения не повлияют на сроки ее введения в обращение. Как и планировалось, банкнота номиналом 2000 гривен поступит в обращение 4 сентября 2026 года.
10 июля Национальный банк Украины представил новую банкноту номиналом 2000 гривен. Позже выяснилось, что шрифтовое оформление на купюре напоминает неофициальную кириллическую адаптацию шрифта Bickham Script, созданную россиянкой Александрой Гофман, пишет «Экономическая правда».
В НБУ заявили, что надпись номинала была создана художниками банка в защищенной программной среде на основе элементов лицензионных шрифтов.
Василий Стус — украинский поэт, переводчик, литературовед и один из самых известных диссидентов СССР. Он родился в 1938 году в селе Рахновка Винницкой области, а позже жил и учился в Донецке, где окончил педагогический институт и начал публиковать первые стихи.
Стус был активным участником правозащитного движения и неоднократно конфликтовал с советской властью из-за своей позиции. Его арестовывали дважды. В 1985 году он умер в заключении в Пермском лагере. В 2005 году на Украине он был посмертно признан национальным героем.
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