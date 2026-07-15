В Джанкое назвали период устойчивой работы сотовой связи

На территории города Джанкой в Крыму устойчивая работа сотовой связи обеспечивается с 8:00 до 12:00 и затем с 14:00 до 18:00, сообщается на портале администрации населенного пункта.
«Просим учитывать данную информацию при планировании звонков, использования мобильного интернета и решения вопросов, требующих стабильной связи», — добавили там.
13 июля администрация Джанкоя сообщила, что в связи с отсутствием электроэнергии город столкнулся с ограничением работы сотовой связи. «Все вышки связи города (8 вышек) работают на генераторах. Министерство внутренней политики на данный момент разрабатывает график работы сотовой связи на территории города», — сказали власти. График обещали подготовить к среде, 15 июля.
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