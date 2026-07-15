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Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскрыл новое место работы

Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решил сложить полномочия депутата парламента и устроиться на работу в китайскую автомобильную компанию.

Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решил сложить полномочия депутата парламента и устроиться на работу в китайскую автомобильную компанию. Об этом он написал в Facebook* (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Сийярто рассказал, что получил предложение от одной из ведущих в мире компаний автомобильной промышленности занять международную должность. Экс-глава МИД Венгрии станет «руководителем, отвечающим за внешние связи группы и развитие новых направлений бизнеса».

Ранее стало известно, что из венгерского МИД уволили 38 сотрудников, работавших с Петером Сийярто.

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