СК раскрыл детали дела о подрыве экс-мэра Луганска Пилавова

Главк СК РФ по ЛНР завершил расследование резонансного уголовного дела в отношении террориста Геннадия Дорофеева, совершившего подрыв бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова по заказу украинских спецслужб. На скамью подсудимых фигурант отправится за убийство двух человек и незаконное изготовление взрывного устройства.
«3 июля 2025 года Дорофеев, находясь вблизи места теракта, увидев приближение женщины к Манолису Пилавову, привел в действие взрывное устройство, находившееся у нее в рюкзаке, с помощью дистанционного пульта», — сообщили в ведомстве. Следствие уточнило, что в результате этого взрыва бывший градоначальник скончался от полученных ранений в больнице, а соучастница покушения, которую использовали «втемную», погибла прямо на месте происшествия.
По данным СК, подготовка к совершению преступления началась еще в феврале 2022 года организаторами с территории Украины. В качестве мишени они выбрали бывшего главу Луганска Манолиса Пилавова. Для исполнения убийства кураторы наняли Дорофеева за крупное материальное вознаграждение. Они полностью финансировали исполнителя, передавали необходимые компоненты и консультировали по сборке бомбы. Владея электротехническими навыками, обвиняемый самостоятельно модернизировал пульт дистанционного управления, чтобы увеличить радиус действия взрывного устройства.
Для непосредственной доставки взрывчатки заговорщики привлекли жительницу города Брянка, которая не подозревала об их смертоносных намерениях. По указанию куратора женщина принесла рюкзак с подготовленной бомбой на пересечение улиц Демехина и Шевченко для встречи с экс-мэром, где её и взорвал следивший из засады Дорофеев. Следователи во взаимодействии с МВД и ФСБ провели колоссальную работу, собрав неопровержимые доказательства, включая признательные показания обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд, а скрывшиеся соучастники объявлены в розыск.