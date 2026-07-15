СК раскрыл детали дела о подрыве экс-мэра Луганска Пилавова

Для непосредственной доставки взрывчатки заговорщики привлекли жительницу города Брянка, которая не подозревала об их смертоносных намерениях. По указанию куратора женщина принесла рюкзак с подготовленной бомбой на пересечение улиц Демехина и Шевченко для встречи с экс-мэром, где её и взорвал следивший из засады Дорофеев. Следователи во взаимодействии с МВД и ФСБ провели колоссальную работу, собрав неопровержимые доказательства, включая признательные показания обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд, а скрывшиеся соучастники объявлены в розыск.