В Киеве произошел пожар в нежилом помещении площадью 800 кв. м

В Подольском районе Киева произошел пожар в нежилом помещении, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на спикера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Павла Петрова.
По его данным, возгорание на улице Некрасова распространилось на площадь 800 кв. м. К 15:30 пожар был локализован: открытого горения нет, огонь не распространяется.
На месте работают спасатели.
Согласно информации издания «Страна», пожар произошел в складском помещении.
«Суспільне» также писало о воздушной тревоге, объявленной в Киеве. Сигнал действовал недолго — с 17:52 по 18:06 мск.
Накануне, 14 июля, Киев в результате пожара окутал густой дым. Кадры с дымом были опубликованы из Голосеевского района города. В тот же день столб черного дыма также заметили над Одессой.
В ночь на 14 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и возгорании двух складских помещений в Голосеевском районе. В Одесской области, по словам главы региона Олега Кипера, была повреждена промышленная инфраструктура.
Минобороны России заявило, что в ночь на 14 июля нанесло удары по предприятиям военной промышленности в Киеве и Одесской области. По данным ведомства, целями стали объекты, связанные с ВСУ.
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