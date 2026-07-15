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В Киеве произошел пожар в нежилом помещении площадью 800 кв. м

В Подольском районе Киева произошел пожар в нежилом помещении, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на спикера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Павла Петрова.

Источник: РБК

В Подольском районе Киева произошел пожар в нежилом помещении, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на спикера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Павла Петрова.

По его данным, возгорание на улице Некрасова распространилось на площадь 800 кв. м. К 15:30 пожар был локализован: открытого горения нет, огонь не распространяется.

На месте работают спасатели.

Согласно информации издания «Страна», пожар произошел в складском помещении.

«Суспільне» также писало о воздушной тревоге, объявленной в Киеве. Сигнал действовал недолго — с 17:52 по 18:06 мск.

Накануне, 14 июля, Киев в результате пожара окутал густой дым. Кадры с дымом были опубликованы из Голосеевского района города. В тот же день столб черного дыма также заметили над Одессой.

В ночь на 14 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и возгорании двух складских помещений в Голосеевском районе. В Одесской области, по словам главы региона Олега Кипера, была повреждена промышленная инфраструктура.

Минобороны России заявило, что в ночь на 14 июля нанесло удары по предприятиям военной промышленности в Киеве и Одесской области. По данным ведомства, целями стали объекты, связанные с ВСУ.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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