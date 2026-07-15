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MWM: что ждет французские истребители Rafale на Украине

Французские истребители Rafale, которые Украина намерена приобрести, могут столкнуться с серьезными ограничениями в противостоянии с российской авиацией, пишет Military Watch Magazine.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В публикации отмечается, что Rafale будет сложно противостоять российскому истребителю пятого поколения Су-57. Более крупный планер российского самолета позволяет разместить мощный радар, увеличить запас топлива и использовать более тяжелое вооружение.

Преимущества перед Rafale, по оценке автора MWM, имеют также Су-35С и Су-30СМ. Издание выделяет их боевой радиус, дальность полета, грузоподъемность, дальность воздушного боя и летные характеристики.

При этом MWM называет Rafale более совершенным самолетом, чем имеющиеся у Украины F-16, МиГ-29, Mirage 2000 и Су-27. Одновременно автор материала ставит под сомнение возможности французского истребителя в условиях интенсивных боевых действий и считает, что он уступает американскому F-35.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 13 июля сообщил, что Париж и Киев согласовали дорожную карту приобретения Украиной 16 истребителей Rafale с вооружением. Первые самолеты могут начать использоваться в 2028—2029 годах.

Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия Украине затягивают конфликт и препятствуют урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что грузы с вооружением для Киева станут законной целью для России.

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