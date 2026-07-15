MWM: что ждет французские истребители Rafale на Украине

При этом MWM называет Rafale более совершенным самолетом, чем имеющиеся у Украины F-16, МиГ-29, Mirage 2000 и Су-27. Одновременно автор материала ставит под сомнение возможности французского истребителя в условиях интенсивных боевых действий и считает, что он уступает американскому F-35.