В США выпустят монету с изображением Дональда Трампа

В США выпустят золотую монету, на которой будет изображен президент Дональд Трамп. Об этом сообщил глава министерства финансов страны Скотт Бессент.
Выпуск памятной монеты будет приурочен к празднованию 250-летия независимости США, которое состоится в 2026 году.
В ведомстве подчеркнули, что дизайн монеты призван отразить идеалы свободы и послужить воплощением американского патриотизма.
Дизайн, номинал и количество экземпляров неизвестны. В минфине также не уточнили, когда монету покажут официально и можно ли будет ей расчитываться.
Ранее стало известно, что подпись Трампа впервые появилась на юбилейной 100-долларовой купюре. Бессент пояснил, что специальная купюра с подписью действующего президента была выпущена к 250-летию независимости США.
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