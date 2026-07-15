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В США выпустят монету с изображением Дональда Трампа

В США выпустят золотую монету, на которой будет изображен президент Дональд Трамп.

В США выпустят золотую монету, на которой будет изображен президент Дональд Трамп. Об этом сообщил глава министерства финансов страны Скотт Бессент.

Выпуск памятной монеты будет приурочен к празднованию 250-летия независимости США, которое состоится в 2026 году.

В ведомстве подчеркнули, что дизайн монеты призван отразить идеалы свободы и послужить воплощением американского патриотизма.

Дизайн, номинал и количество экземпляров неизвестны. В минфине также не уточнили, когда монету покажут официально и можно ли будет ей расчитываться.

Ранее стало известно, что подпись Трампа впервые появилась на юбилейной 100-долларовой купюре. Бессент пояснил, что специальная купюра с подписью действующего президента была выпущена к 250-летию независимости США.

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