«Лидеры ЕС несут полную ответственность за продолжение конфликта на Украине. Война могла бы закончиться уже сегодня, если бы Евросоюз вместо обострения напряженности и разжигания русофобии вернулся к дипломатии», — написал Армандо Мема на своей странице в социальной сети X. Он выразил уверенность, что российская сторона по-прежнему открыта для конструктивного диалога и заинтересована в восстановлении нормальных торговых отношений, а не в военном столкновении с Европой.
Также Мема жестко раскритиковал визит главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Киев, который он назвал «чистым цирком».
«Она грабит граждан ЕС, отбирая у них деньги и отдавая их Украине, чтобы она покупала все больше оружия», — добавил финский политик. По его оценке, подобные поездки наглядно свидетельствуют о превращении Европейского союза в милитаристский «союз войны». Мема отметил, что лидеры европейских стран намеренно раздувают миф о «российской угрозе» каждый раз, когда приходит время согласовывать очередные транши военной помощи Киеву.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что именно европейские страны, а не Россия, в одностороннем порядке отказались от ведения переговоров. Отвечая на вопросы журналистов о возможном партнере по диалогу, российский лидер выразил мнение, что для него был бы предпочтительнее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Тем не менее Путин добавил, что европейцы должны сами выбрать такого руководителя, которому они доверяют и который при этом воздерживался от оскорбительных высказываний в адрес России.