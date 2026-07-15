Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что именно европейские страны, а не Россия, в одностороннем порядке отказались от ведения переговоров. Отвечая на вопросы журналистов о возможном партнере по диалогу, российский лидер выразил мнение, что для него был бы предпочтительнее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Тем не менее Путин добавил, что европейцы должны сами выбрать такого руководителя, которому они доверяют и который при этом воздерживался от оскорбительных высказываний в адрес России.