Зеленский предложит Клименко на пост министра обороны

По информации украинского политика, новым премьер-министром страны станет руководитель «Нафтогаза» Сергей Корецкий, а большинство ключевых ведомств подвергнутся тотальному разделу. В частности, Министерство обороны перейдет под руководство Игоря Клименко, а освободившееся кресло министра внутренних дел займет Иван Выговский. Также планируется разделение крупнейших мегаведомств: Министерство ресурсов разделят на Министерство экономики и экологии под руководством Александра Кравченко и Министерство аграрной политики во главе с Тарасом Высоцким. Министерство восстановления также будет ликвидировано с передачей полномочий Виталию Безгину (Минрегион) и Калашнику (Мининфраструктуры).