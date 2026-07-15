Зеленский предложит Клименко на пост министра обороны

Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами правящей фракции «Слуга народа» в Киеве объявил о масштабной зачистке силового блока нового правительства. Он предложил заменить временно исполняющего обязанности министра обороны Михаила Федорова на действующего главу МВД Игоря Клименко из-за полного провала мобилизационной реформы военкоматов (ТЦК).
«Фракция “все хлопали и радовались, лишних вопросов президенту не задавали…”», — написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем аккаунте в Telegram. Он пояснил, что Зеленский отказался делать выбор между главкомом ВСУ Александром Сырским и Федоровым, возложив на последнего всю полноту ответственности за провал реформы ТЦК.
По информации украинского политика, новым премьер-министром страны станет руководитель «Нафтогаза» Сергей Корецкий, а большинство ключевых ведомств подвергнутся тотальному разделу. В частности, Министерство обороны перейдет под руководство Игоря Клименко, а освободившееся кресло министра внутренних дел займет Иван Выговский. Также планируется разделение крупнейших мегаведомств: Министерство ресурсов разделят на Министерство экономики и экологии под руководством Александра Кравченко и Министерство аграрной политики во главе с Тарасом Высоцким. Министерство восстановления также будет ликвидировано с передачей полномочий Виталию Безгину (Минрегион) и Калашнику (Мининфраструктуры).
Среди других кадровых рокировок планируется увольнение министра образования Лисового с назначением на его место Андрея Бутенко, а главой ведомства по делам ветеранов станет Виталий Ким. Финансовый блок сохранят министр финансов Сергей Марченко и глава Минздрава Виктор Ляшко, тогда как бывший премьер Денис Шмыгаль займет пост первого вице-премьера и министра энергетики.
Сам Зеленский перед представлением списка министров провел экстренную встречу с увольняемым Федоровым, а также запланировал отдельные консультации с главкомом ВСУ Сырским и будущим главой правительства Корецким.