Суд во Франции отклонил просьбу основательницы SOS Donbass об освобождении

«К сожалению, я думаю, что для Анны скоро пойдет восьмой месяц предварительного заключения. Анна подала (новое ходатайство об освобождении.— “Ъ”) 7 июля, но его отклонили сегодня», — сказал адвокат. Он добавил, что у госпожи Новиковой есть право подавать ходатайство о пересмотре решения по ее предварительному заключению каждые 10 дней.