Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд во Франции отклонил просьбу основательницы SOS Donbass об освобождении

Суд в Париже отклонил очередное ходатайство об освобождении из тюрьмы под судебный контроль основательницы SOS Donbass Анны Новиковой. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Филипп де Вель. Госпожу Новикову задержали во Франции по обвинению в шпионаже в ноябре 2025 года.

Суд в Париже отклонил очередное ходатайство об освобождении из тюрьмы под судебный контроль основательницы SOS Donbass Анны Новиковой. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Филипп де Вель. Госпожу Новикову задержали во Франции по обвинению в шпионаже в ноябре 2025 года.

«К сожалению, я думаю, что для Анны скоро пойдет восьмой месяц предварительного заключения. Анна подала (новое ходатайство об освобождении.— “Ъ”) 7 июля, но его отклонили сегодня», — сказал адвокат. Он добавил, что у госпожи Новиковой есть право подавать ходатайство о пересмотре решения по ее предварительному заключению каждые 10 дней.

Анна Новикова основала некоммерческую организацию SOS Donbass в 2021 году во Франции. Она занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. По версии французских властей, Анна Новикова использовала организацию как предлог для сбора конфиденциальной информации в интересах России. Следствие считает, что во время поездок в ЛНР и ДНР женщина встречалась с сотрудниками российской разведки.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше