ЦИК утвердил в столице электронное голосование на думских выборах

Также ЦИК утвердил рекомендации по организации голосования на участках, образованных в труднодоступных местностях (имеются в 36 регионах): там оно может быть проведено досрочно. Кроме того, предусматривается возможность передачи избирательных документов при помощи БПЛА или безэкипажных катеров.