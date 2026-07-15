ЦИК утвердил в столице электронное голосование на думских выборах

Москва на выборах в Госдуму проголосует электронно, хотя и бумажных бюллетеней хватит на всех желающих, сообщили 15 июля на заседании в Центризбиркоме. Кроме того, гости столицы смогут поучаствовать в губернаторских выборах.
Также ЦИК утвердил рекомендации по организации голосования на участках, образованных в труднодоступных местностях (имеются в 36 регионах): там оно может быть проведено досрочно. Кроме того, предусматривается возможность передачи избирательных документов при помощи БПЛА или безэкипажных катеров.
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