Президент Мексики отвергла «смертоносную связь» между правительством и картелями

Президент Мексики не согласилась с заявлением американского управления по борьбе с наркотиками (DEA) о том, что между ее правительством и наркокартелями существует «смертоносная связь». По словам Клаудии Шейнбаум, это «крайне неуместное заявление», которое «больше похоже на политическое, чем на то, которое опирается на доказательства». Об этом сообщает Reuters.