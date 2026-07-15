В результате теракта ВСУ убит главный инженер ЗАЭС Яковлев

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев официально сообщил о гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате целенаправленной атаки украинского беспилотника. По его словам, жертвой украинского теракта также стал водитель служебного автомобиля, а политическое руководство России уже детально проинформировано о произошедшем.
«Сегодня днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев», — такое заявление вечером в среду сделал глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Как уточнил гендиректор госкорпорации, удар дрона ВСУ пришелся по служебному автомобилю Toyota Camry, который находился на балансе Запорожской АЭС. В момент удара в машине, которая передвигалась на границе промышленной площадки станции и города Энергодар, находилсь Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов.
Как отметил Лихачев, главный инженер и водитель при теракте не выжили.
«Эта трагедия стала возможной в результате не просто попустительства, а прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств», — обратил внимание глава «Росатома».
«Цена этого попустительства: и человеческие жизни — за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек, — и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», — говорится в распространяемом заявлении.
Российская сторона ожидает, что МАГАТЭ оперативно выступит с «конкретной и четкой» реакцией на произошедшую трагедию.