Опубликован полностью измененный состав кабмина Украины

По данным источников, новый кабинет министров будет выглядеть следующим образом: главой министерства по делам ветеранов станет руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, министерство внутренних дел возглавит глава Национальной полиции Иван Выговский. Народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин, как ожидается, получит Министерство регионального развития, а глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник — министерство инфраструктуры.