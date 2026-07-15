Опубликован полностью измененный состав кабмина Украины

Появился список предполагаемых перестановок в новом правительстве Украины. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на источники в Раде.
По данным источников, новый кабинет министров будет выглядеть следующим образом: главой министерства по делам ветеранов станет руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, министерство внутренних дел возглавит глава Национальной полиции Иван Выговский. Народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин, как ожидается, получит Министерство регионального развития, а глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник — министерство инфраструктуры.
Кресло министра юстиции прочат нардепу от «Слуги народа» Денису Маслову. Представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов может занять должность министра по вопросам европейской интеграции. Министерство экономики, по предварительной информации, возглавит Александр Кравченко.
На пост министра аграрной политики выдвигается заместитель министра экономики Тарас Высоцкий. Министерство образования может возглавить руководитель Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Андрей Бутенко.
Главой Минобороны может стать Игорь Клименко. Он сменит на этом посту Михаила Федорова. При этом свое кресло сохранит глава МИД Андрей Сибига.