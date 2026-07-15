The Atlantic узнал об автоудалении сообщений Рубио в нарушение регламента

Издание напомнило, что в прошлом году в отношении ведомства было проведено судебное разбирательство в связи с участием Рубио в переписке. Федеральный судья, опираясь на закон США о свободе информации, потребовал гарантий того, что сообщения Рубио так или иначе были сохранены. Издание уточняет, что функция автоудаления сообщений работала не только у госсекретаря, но и распространялась в целом на чат.