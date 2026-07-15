The Atlantic узнал об автоудалении сообщений Рубио в нарушение регламента

Госсекретарь США Марко Рубио во время обсуждения военных действий в Йемене американским руководством в чате мессенджера Signal в начале 2025 года подключил функцию автоудаления сообщений, что противоречит регламенту работы чиновников Госдепартамента, пишет The Atlantic со ссылкой на источники.
Издание напомнило, что в прошлом году в отношении ведомства было проведено судебное разбирательство в связи с участием Рубио в переписке. Федеральный судья, опираясь на закон США о свободе информации, потребовал гарантий того, что сообщения Рубио так или иначе были сохранены. Издание уточняет, что функция автоудаления сообщений работала не только у госсекретаря, но и распространялась в целом на чат.
Команда Рубио сообщила суду, что 21 июля 2025 года на его служебном телефоне была установлена программа LeapXpert, которая автоматически сохраняла из Signal «все отправленные или полученные сообщения, независимо от того, настроил ли отправитель сообщение на “автоматическое удаление”.
В сентябре старший советник Управления программ доступа к информации Госдепартамента сообщала суду, что Рубио не использует функции автоматического удаления в сторонних приложениях для обмена сообщениями при отправке сообщений, которые могут содержать федеральные документы.
Однако, по данным источников The Atlantic, уже в ноябре Рубио снова изменил настройки в чате Signal с другими высокопоставленными чиновниками США, посвященном вопросам администрации, включив функцию автоудаления через определенный промежуток времени.
В Госдепартаменте изданию сообщили, что Signal по-прежнему является утвержденным приложением для ведомственной связи, и что LeapXpert установлен на служебных телефонах некоторых чиновников, и что ведомство по-прежнему привержено полному соблюдению законов о ведении документации.
При этом бывший директор отдела судебных разбирательств Национального архива и управления документации Джейсон Р. Бэрон заявил The Atlantic, что, если копия сообщения архивирована, ничто не запрещает чиновнику удалить его с устройства. По его словам, это даже лучше в плане безопасности, поскольку в таком случае при утере или взломе телефона никто не получит доступ к переписке. «Можно сказать, что удаление избыточных записей в нескольких местах — это хорошая практика», — считает эксперт.
Весной 2025 года редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что тогдашний советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц по ошибке добавил его в чат в Signal, где американское руководство обсуждало операцию против йеменских хуситов. Среди других участников чата были Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Минфина Скотт Бессент, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр войны Пит Хегсет, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
Белый дом признал факт переписки чиновников в Signal, но отрицал обсуждение там каких-либо военных планов. Однако The Atlantic опубликовал скриншоты, доказывавшие обратное. Впоследствии Уолтц ушел в отставку, а Пентагон провел собственное расследование.
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