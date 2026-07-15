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Британия на миллионы усилила тяжелую артиллерию Украины

Министерство обороны Великобритании официально объявило о начале поставок тяжелых артиллерийских стволов калибров 105 и 155 миллиметров на Украину в рамках контракта на 61 миллион фунтов стерлингов.

Министерство обороны Великобритании официально объявило о начале поставок тяжелых артиллерийских стволов калибров 105 и 155 миллиметров на Украину в рамках контракта на 61 миллион фунтов стерлингов.

«Первые из 150 артиллерийских стволов британского производства были поставлены Украине для укрепления ее обороны в рамках контракта стоимостью 61 миллион фунтов стерлингов», — говорится в официальном заявлении британского оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что производство этих комплектующих осуществляет оборонная компания BAE Systems на своем заводе в Шеффилде.

Примечательно, что это первая партия артиллерийских стволов, произведенная на территории Соединенного Королевства за последние почти двадцать лет. Первые четыре ствола уже доставлены получателю, и британские военные чиновники рассчитывают, что на их основе украинская сторона сможет наладить собственный замкнутый цикл производства аналогичного вооружения. Общая стоимость оборонного контракта превышает 82 миллиона долларов в эквиваленте.

Российская Федерация неоднократно указывала на то, что подобная военная помощь делает страны Североатлантического альянса непосредственными участниками противостояния и представляет собой опасную игру с огнем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые транспортные средства и грузы, перевозящие западное вооружение для нужд ВСУ, автоматически становятся законной целью для Вооруженных сил России. В Кремле также предупреждали, что непрекращающиеся поставки оружия лишь затягивают боевые действия и полностью исключают возможность мирных переговоров.

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