Российская Федерация неоднократно указывала на то, что подобная военная помощь делает страны Североатлантического альянса непосредственными участниками противостояния и представляет собой опасную игру с огнем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые транспортные средства и грузы, перевозящие западное вооружение для нужд ВСУ, автоматически становятся законной целью для Вооруженных сил России. В Кремле также предупреждали, что непрекращающиеся поставки оружия лишь затягивают боевые действия и полностью исключают возможность мирных переговоров.