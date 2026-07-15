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Зеленский назвал Корецкого подходящим человеком для должности премьера Украины

Владимир Зеленский назвал «наиболее подготовленным» кандидатом на пост премьера Украины главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Как заявили в Раде, основной его задачей на посту станет прохождение зимы — «вероятно, самой тяжелой в истории» из-за энергетических проблем. При этом Корецкий известен не только как миллионер, но и «стопроцентный человек Миндича». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Владимир Зеленский назвал «наиболее подготовленным» кандидатом на пост премьера Украины главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Как заявили в Раде, основной его задачей на посту станет прохождение зимы — «вероятно, самой тяжелой в истории» из-за энергетических проблем. При этом Корецкий известен не только как миллионер, но и «стопроцентный человек Миндича». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Руководитель «Нафтогаза» Сергей Корецкий — наиболее подготовленный человек для должности нового премьер-министра Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

«Если мы входим в зиму, мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны — подготовка к зиме. Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, наиболее подготовленный человек на должность премьер-министра Украины», — цитирует украинского лидера «Интерфакс-Украина».

Аналогичное заявление сделал депутат Верховной рады Давид Арахамия после заседания фракции «Слуга народа», на котором состоялась встреча с 48-летним Корецким. По словам нардепа, выдвижение кандидатуры топ-менеджера на пост главы правительства связано с тем, что предстоящая зима может стать «самой тяжелой» в истории Украины. А потенциальный премьер «хорошо зарекомендовал» себя как в «Укрнафте», так и «Нафтогазе», заметил нардеп.

«Прошлый отопительный сезон газ, по факту, был единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт чрезвычайно полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории», — написал Арахамия в своем Telegram-канале.

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, присутствовавшая на заседании фракции, подтвердила слова коллеги. Она подчеркнула, что основное внимание Корецкий планирует уделить прохождению зимы.

«Предполагает, что следующая зима будет не легче, чем предыдущая», — отметила она в своем Telegram-канале.

Корецкий также намерен оказать ~ «полную и тотальную поддержку министерству обороны» и «заниматься психическим и ментальным здоровьем украинцев»~, добавила нардеп.

12 июля Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и обновлении правительства. Он связал такое решение с тем, что у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи», которые требуют изменения «политической стратегии».

Голосование по назначению нового главы украинского правительства и всех министров состоится в Верховной раде 16 июля.

Чем известен Корецкий?

Корецкий родился в Луцке Украинской ССР 14 марта 1978 года. В 2001-м окончил факультет машиностроения, а спустя четыре года — факультет бизнеса в Луцком государственном техническом университете. Кроме того, получил образование в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. В одном из своих интервью Корецкий признавался, что ~в студенческие годы подрабатывал охранником~.

«Родители разошлись, мама осталась с двумя детьми — нужно было как-то крутиться», — говорил он.

С 1997 по 2018 год Корецкий работал в инвестиционно-промышленной группе Continuum, пройдя путь от аналитика до генерального директора. В 2002 году стал главой совместного предприятия Western Oil Group (WOG — сеть автозаправочных станций на Украине), а с 2007 года занимал должность генерального директора управляющей компании Continuum. В 2013-м назначен генеральным директором WOG.

В 2019-м Корецкий основал компанию IDEALIST Coffee Co., занимающуюся полным циклом производства кофе и имеющую сеть кофеен.

В 2022-м назначен директором ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта», которые незадолго до этого были национализированы. Как пишет украинское издание «Страна.ua», по неофициальной версии, Корецкого в «Укрнафту» привел скандально известный бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком Зеленского».

«~На рынке Корецкого считают человеком Миндича. А если более широко — топ-менеджером самого Зеленского и его ближайшего окружения~, в которое, помимо Миндича, входят также [экс-руководитель офиса президента Украины Андрей] Ермак, [бывший первый помощник украинского лидера Сергей] Шефир, [бывший вице-премьер Украины Алексей] Чернышов», — говорится в публикации.

В 2025 году нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Корецкий может быть замешан в махинациях с компанией «Укрнефтебурение», которая фигурирует в «пленках Миндича».

«На пленках из квартиры Миндича зафиксирован пошаговый план захвата “Укрнафтобурения”. Главный исполнитель — Сергей Корецкий. Стопроцентный человек Миндича. Именно ему передали контроль над компанией. Все действия Корецкого согласовывались с Миндичем. А значит, об этом все знал и Зеленский», — говорил Гончаренко.

В 2025-м Корецкий стал генеральным директором «Нафтогаза».

В начале 2026-го топ-менеджер опубликовал свою декларацию о доходах за прошлый год. По информации издания «Страна.ua», ~Корецкий отчитался о получении в 2025 году зарплаты на общую сумму 28,7 млн грн (около 50 млн рублей)~. Кроме того, ему выплатили роялти от компаний «Санеко Трейд» и «Санеко Ритейл», которые связаны с его женой Ириной, на общую сумму 2,3 млн грн (около 4 млн рублей).

Супруга Корецкого, благодаря предпринимательской деятельности, заработала 3,2 млн гр (5,5 млн рублей). Она — владелица или совладелица трех украинских компаний: ООО «Фортекс Энерджи», «Молпром-Резерв» и «Новая кофейная культура». По данным «Страны.ua», у Корецкого две фирмы на Кипре — Unigo Holdings Limited и Sungroup Invest Ltd.

~Бизнесмен заявлял о более чем 20 вкладах в украинских банках~ на общую сумму 6 млн грн (10,4 млн рублей), $485,3 тыс. (37,6 млн рублей), € 31,6 тыс. (почти 3 млн рублей) и £838 (около 90 тысяч рублей). Помимо этого, у Корецкого открыты счета в швейцарском банке Cite Gestion на сумму $157,7 тыс. (12,2 млн рублей), а также в двух испанских — в Banco Santander на сумму €467 тыс. (41,3 млн рублей) и CaixaBank на сумму €29,3 тыс (2,6 млн рублей).

~Также Корецкий задекларировал наличные в размере на €1,1 млн (97,4 млн рублей) и $275 тыс (21,3 млн рублей)~.

«Одновременно глава “Нафтогаза” задекларировал 10 пар элитных часов брендов Breguet, Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin и Opus, 12 ювелирных изделий Cartier, Tiffany и Van Cleef & Arpels, а также шесть сумок Chanel, Hermès и Chopard», — пишет «Страна.ua».

Кроме того, супруги Корецкие владеют 17 земельными участками, арендуют жилой дом в селе Козин (Киевская область), два нежилых помещения в Киеве и квартиру в украинской столице площадью 233,9 кв. м.

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