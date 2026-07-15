Зеленский назвал Корецкого подходящим человеком для должности премьера Украины

В начале 2026-го топ-менеджер опубликовал свою декларацию о доходах за прошлый год. По информации издания «Страна.ua», ~Корецкий отчитался о получении в 2025 году зарплаты на общую сумму 28,7 млн грн (около 50 млн рублей)~. Кроме того, ему выплатили роялти от компаний «Санеко Трейд» и «Санеко Ритейл», которые связаны с его женой Ириной, на общую сумму 2,3 млн грн (около 4 млн рублей).