NBC узнал оценку Пентагона трат на войну с Ираном

По данным телеканала, 14 июля на слушаниях в сенате исполняющий обязанности заместителя министра обороны по финансам Джулс Херст заявил, что затраты на операцию в Иране без учета ремонта пострадавших на Ближнем Востоке баз оцениваются в $30 млрд. В эту сумму входят расходы на восполнение арсенала боеприпасов. Однако Херст уточнил, что эта оценка была дана несколько месяцев назад и он не располагает более новыми данными.