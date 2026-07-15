NBC узнал оценку Пентагона трат на войну с Ираном

По данным телеканала, 14 июля на слушаниях в сенате исполняющий обязанности заместителя министра обороны по финансам Джулс Херст заявил, что затраты на операцию в Иране без учета ремонта пострадавших на Ближнем Востоке баз оцениваются в $30 млрд. В эту сумму входят расходы на восполнение арсенала боеприпасов. Однако Херст уточнил, что эта оценка была дана несколько месяцев назад и он не располагает более новыми данными.
Согласно внутренним оценкам Пентагона, которые цитирует телеканал с учетом ремонта баз, замены уничтоженных самолетов и восстановления резерва боеприпасов затраты на боевые действия могут возрасти до $80−100 млрд. Источники телеканала считают, что ремонт военных объектов США в Бахрейне может обойтись в $1 млрд.
До этого США объявили о новой волне ударов по Ирану днем 15 июля, после ночной атаки по территории Ирана.
В заявлении командования говорится, что удары наносятся с 6:00 утра по восточному времени (13:00 мск). Они направлены на дальнейшее ослабление военных возможностей иранских сил, которые использовались для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе, сказано в сообщении.
Затем в CENTCOM объявили, что удары завершились в 7:30 по восточному времени. В ходе 90-минутной волны ударов американские военные использовали высокоточные боеприпасы для поражения систем береговой обороны, а также хранилищ и пусковых установок крылатых ракет на острове Большой Тунб.
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