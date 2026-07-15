Захарова обратилась к Гросси после убийства главного инженера ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем аккаунте в Telegram выступила с жестким требованием к руководству МАГАТЭ и лично его генеральному директору Рафаэлю Гросси. Она призвала профильные международные организации незамедлительно и официально осудить убийство ВСУ главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.
«Это преступление киевского режима обязан наконец разглядеть Гросси — требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, чёткого артикулированного заявления с осуждением этого убийства», — написала Захарова. Дипломат подчеркнула, что игнорирование подобных преступлений со стороны мирового сообщества недопустимо и подталкивает Киев к новым терактам.
Этому предшествовало заявление генерального директора государственной корпорации «Росатом» Алексея Лихачева, который сообщил об обстоятельствах гибели главного инженера станции. По его словам, украинский беспилотник нанес прицельный удар по служебному автомобилю Toyota Camry на границе промплощадки ЗАЭС и города Энергодар. В результате взрыва Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов получили смертельные ранения. Лихачев подчеркнул, что данная трагедия стала следствием прямого поощрения преступлений Киева со стороны западных государств.