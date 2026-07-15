Иран не приветствует войну, но готов к бою и переговорам, заявил Галибаф

«Мы никогда не приветствовали и сейчас не приветствуем войну, однако должны быть всегда готовы к бою и стоять ценой собственной жизни на страже нашей безопасности и национальных интересов. В то же время мы должны использовать дипломатию и переговоры, чтобы обеспечить наши национальные интересы», — говорится в заявлении политика, опубликованном в его Telegram-канале.