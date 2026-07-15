Иран не приветствует войну, но готов к бою и переговорам, заявил Галибаф

«Мы никогда не приветствовали и сейчас не приветствуем войну, однако должны быть всегда готовы к бою и стоять ценой собственной жизни на страже нашей безопасности и национальных интересов. В то же время мы должны использовать дипломатию и переговоры, чтобы обеспечить наши национальные интересы», — говорится в заявлении политика, опубликованном в его Telegram-канале.
Галибаф также заявил, что попытки отдельно воспринимать дипломатию и оборонные методы станут стратегической ошибкой, переговоры же в настоящий момент не являются компромиссом.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует.