Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал о потере Украиной трети мощностей по экспорту зерна морем

Порядка трети возможностей Украины по экспорту зерна утрачены. По сравнению с временами действия зерновой сделки пропускная способность портов упала с 6 млн т до 4 млн т.

Источник: РБК

Украина потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через черноморские порты, сообщила Украинская аграрная конфедерация (УАК), передает Reuters.

По данным профсоюза, если в рамках зерновой сделки порты в Одесской области — Одесса, Черноморск и Южный — могли обрабатывать до 6 млн тонн грузов в месяц, то к текущему моменту в связи с ударами России и Украины друг по другу отгрузка упала до в среднем 4 млн метрических тонн зерна ежемесячно.

При этом экспорт зерна остается для Украины крупнейшим источником валютных поступлений в страну, а 90% поставок осуществляется через три порта на Черном море.

17 июня cекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что к срыву выполнения Черноморской зерновой инициативы причастен генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в то время как Россия и Турция полностью выполнили свои обязательства.

Черноморская зерновая инициатива (зерновая сделка) была подписана Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. В рамках соглашения стороны заключили два документа — меморандум между Россией и секретариатом ООН о содействии экспорту российских удобрений и продовольствия, а также инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов.

Соглашение включало две части — обеспечение безопасного вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Спустя год Россия объявила о выходе из зерновой сделки, заявив о невыполнении ряда условий и утрате соглашением гуманитарного характера. В МИД России отмечали, что вторая часть договоренностей, касающаяся российских интересов, не была реализована.

Российские военные за последнее время несколько раз отчитывались о поражении в портах Украины судов и инфраструктуры, действующих в интересах ВСУ. Так, 14 июля Минобороны отчиталось об ударах по трем сухогрузам на рейде порта Одесса, которые использовались украинской армией. Также в порту Южный высокоточным авиационным оружием были поражены объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. 15 июля в портах Черноморск и Днепро-Бугский были поражены четыре судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ. В портах Одессы и Черноморска поражены объекты портовой инфраструктуры, резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) для ВСУ, а также цеха по производству и сборке БПЛА.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше