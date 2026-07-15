Reuters узнал о потере Украиной трети мощностей по экспорту зерна морем

Российские военные за последнее время несколько раз отчитывались о поражении в портах Украины судов и инфраструктуры, действующих в интересах ВСУ. Так, 14 июля Минобороны отчиталось об ударах по трем сухогрузам на рейде порта Одесса, которые использовались украинской армией. Также в порту Южный высокоточным авиационным оружием были поражены объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. 15 июля в портах Черноморск и Днепро-Бугский были поражены четыре судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ. В портах Одессы и Черноморска поражены объекты портовой инфраструктуры, резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) для ВСУ, а также цеха по производству и сборке БПЛА.