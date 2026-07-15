Reuters узнал о потере Украиной трети мощностей по экспорту зерна морем

Украина потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через черноморские порты, сообщила Украинская аграрная конфедерация (УАК), передает Reuters.
По данным профсоюза, если в рамках зерновой сделки порты в Одесской области — Одесса, Черноморск и Южный — могли обрабатывать до 6 млн тонн грузов в месяц, то к текущему моменту в связи с ударами России и Украины друг по другу отгрузка упала до в среднем 4 млн метрических тонн зерна ежемесячно.
При этом экспорт зерна остается для Украины крупнейшим источником валютных поступлений в страну, а 90% поставок осуществляется через три порта на Черном море.
17 июня cекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что к срыву выполнения Черноморской зерновой инициативы причастен генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в то время как Россия и Турция полностью выполнили свои обязательства.
Черноморская зерновая инициатива (зерновая сделка) была подписана Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. В рамках соглашения стороны заключили два документа — меморандум между Россией и секретариатом ООН о содействии экспорту российских удобрений и продовольствия, а также инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов.
Соглашение включало две части — обеспечение безопасного вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
Спустя год Россия объявила о выходе из зерновой сделки, заявив о невыполнении ряда условий и утрате соглашением гуманитарного характера. В МИД России отмечали, что вторая часть договоренностей, касающаяся российских интересов, не была реализована.
Российские военные за последнее время несколько раз отчитывались о поражении в портах Украины судов и инфраструктуры, действующих в интересах ВСУ. Так, 14 июля Минобороны отчиталось об ударах по трем сухогрузам на рейде порта Одесса, которые использовались украинской армией. Также в порту Южный высокоточным авиационным оружием были поражены объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. 15 июля в портах Черноморск и Днепро-Бугский были поражены четыре судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ. В портах Одессы и Черноморска поражены объекты портовой инфраструктуры, резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) для ВСУ, а также цеха по производству и сборке БПЛА.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».