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Захарова призвала Гросси осудить убийство ВСУ главного инженера ЗАЭС Яковлева

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси должен осудить убийство Вооруженными силами Украины главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева. Об этом в среду, 15 июля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси должен осудить убийство Вооруженными силами Украины главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева. Об этом в среду, 15 июля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Это преступление киевского режима обязан наконец разглядеть Гросси — требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства, — передает слова дипломата ТАСС.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев ранее сообщил, что с середины марта текущего года ЗАЭС атаковали более 460 украинских беспилотников. Кроме того, станция переживала свыше 15 украинских артиллерийских ударов. Он отметил, что с середины марта в результате атак ВСУ в Энергодаре погибли шесть человек и еще 43 получили ранения.

Еще 18 июня Алексей Лихачев отметил, что украинские войска начали целенаправленное и систематическое уничтожение сотрудников ЗАЭС, от которых зависит безопасность крупнейшей АЭС в Европе. Так, 17 июня украинские беспилотники нанесли удар по Энергодару. Пострадали четверо местных жителей, среди которых двое работают в цехе централизованного ремонта станции.

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