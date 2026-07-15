Национальное собрание Франции приняло закон об эвтаназии

Закон в рамках реформы, инициированной президентом Франции Эмманюэлем Макроном, содержит жесткие ограничения. Так, воспользоваться правом на помощь в уходе из жизни смогут только совершеннолетние пациенты, страдающие тяжелым и неизлечимым заболеванием, находящиеся на поздней или терминальной стадии болезни. Пациент должен быть дееспособным и способным выразить свою волю. Он должен будет самостоятельно принять летальный препарат, врачи могут помогать только в исключительных случаях. При этом врач имеет право отказаться от участия в процедуре по соображениям совести, но он должен будет перенаправить пациента к другому специалисту.