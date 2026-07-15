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Захарова заявила, что смерть Грэма* не заслуживает сочувствия

Смерть американского сенатора Линдси Грэма*, призывавшего к убийству русских, называя это «лучшей инвестицией», вряд ли заслуживает сочувствия. Об этом в среду, 15 июля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

Смерть американского сенатора Линдси Грэма*, призывавшего к убийству русских, называя это «лучшей инвестицией», вряд ли заслуживает сочувствия. Об этом в среду, 15 июля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

— О покойниках либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Что, кроме правды, можно еще сказать? Только то, что признанный в нашей стране террористом и экстремистом фигурант двух уголовных дел, заявлявший в ходе очередной поездки в Киев, что убийство русских, как он сказал, это «лучшая инвестиция», наверное, вряд ли заслуживает того, чтобы о его уходе из жизни мы могли сочувственно говорить, — цитируют Захарову «Известия».

Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года. Американский сенатор призывал к активизации противодействия России на мировой арене, а также выступал против Ирана и Китая. По словам журналистки Маргарет Бреннан, перед своей смертью Грэм* заявил, что Белый дом якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти.

Ранее американская активистка Лора Лумер заявила, что Линдси Грэм* умер в результате отравления, к которому причастны Россия или Иран. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 12 июля выразил мнение, что к таким словам нужно относиться «как к чуши». На призыв Лумер провести токсикологическое расследование парламентарий ответил словами «пусть проводят».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

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