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Захарова назвала учения Польши попыткой «поиграть мускулами»

Россия видит в объявленных Польшей военных учениях у границ России и Белоруссии попытку «поиграть мускулами». Об этом заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия видит в объявленных Польшей военных учениях у границ России и Белоруссии попытку «поиграть мускулами». Об этом заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Министерство обороны Польши опубликовало сообщение о проведении с 13 по 14 июля военных учений вблизи границ России и Белоруссии. И мы видим в этом, прежде всего, неуместное стремление Варшавы поиграть мускулами, чтобы, в ее понимании, видимо, подняться еще на одну ступеньку к вожделенному статусу лидера, как они считают, Восточной Европы», — сказала госпожа Захарова (цитата по ТАСС).

О проведении учений 13 и 14 июля заявляли польские Вооруженные силы. Целью тренировок назвали поддержание оперативной готовности и повышение боевых возможностей. Осенью в Польше пройдут первые военные учения «коалиции желающих» для отработки маневров миротворческих сил на Украине, после установления перемирия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потренируются на Польше».

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