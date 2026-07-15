Захарова назвала учения Польши попыткой «поиграть мускулами»

«Министерство обороны Польши опубликовало сообщение о проведении с 13 по 14 июля военных учений вблизи границ России и Белоруссии. И мы видим в этом, прежде всего, неуместное стремление Варшавы поиграть мускулами, чтобы, в ее понимании, видимо, подняться еще на одну ступеньку к вожделенному статусу лидера, как они считают, Восточной Европы», — сказала госпожа Захарова (цитата по ТАСС).